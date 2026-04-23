Saint-Vitte-sur-Briance

Découverte du tir à l’arc ou de la sarbacane

les Planchettes Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez le tir à l’arc ou la sarbacane, sur un parcours 3D en pleine nature limousine avec les Archers du Martoulet. Après une initiation au tir à l’arc ou à la sarbacane, vous partirez sur le parcours de cibles animalières et autres surprises.. En route pour une aventure de 2 heures en pleine nature! Pour le tir à l’art à partir de 8 ans et la sarbacane à partir de 7 ans. Ouvert aussi aux adultes .

les Planchettes Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

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English : Découverte du tir à l’arc ou de la sarbacane

L’événement Découverte du tir à l’arc ou de la sarbacane Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne