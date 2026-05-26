Thin-le-Moutier

Découverte du tir sportif

Stand de tir Jacques Gillet Thin-le-Moutier Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28

Rejoignez l’Espoir Athlétic Club Thin le Moutier pour la saison 2026/2027. Venez essayer le tir sportif lors d’une séance découverte à Thin le Moutier. Tous les dimanches du mois de juin de 10 à 12h Carabines, pistolets et arbalètes à l’essai

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Stand de tir Jacques Gillet Thin-le-Moutier 08460 Ardennes Grand Est +33 6 72 01 96 39 eacthinlemoutier@gmail.com

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English :

Join Espoir Athlétic Club Thin le Moutier for the 2026/2027 season. Come and try your hand at shooting sports at Thin le Moutier. Every Sunday in June from 10 to 12 a.m. Try out rifles, pistols and crossbows

L’événement Découverte du tir sportif Thin-le-Moutier a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme