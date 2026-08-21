AGENDA · Occhiatana
Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci, Occhiatana, Occhiatana
vendredi 18 septembre 2026 · Occhiatana
Informations pratiques
Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci 18 – 20 septembre Occhiatana Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.
Occhiatana Occhiatana Occhiatana 20226 Haute-Corse Corse
L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.
ML-CCIRB