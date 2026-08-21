Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci, Occhiatana, Occhiatana

Informations pratiques

Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci 18 – 20 septembre Occhiatana Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.

Occhiatana Occhiatana Occhiatana 20226 Haute-Corse Corse

L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.

ML-CCIRB