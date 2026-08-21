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AGENDA · Occhiatana

Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci, Occhiatana, Occhiatana

vendredi 18 septembre 2026 · Occhiatana

Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci, Occhiatana, Occhiatana

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Occhiatana
Adresse
Occhiatana
Ville
20226 Occhiatana
Département
Haute-Corse

Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci 18 – 20 septembre Occhiatana Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.

Occhiatana Occhiatana Occhiatana 20226 Haute-Corse Corse
L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.

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