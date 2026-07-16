Découverte d’un fort typique des débuts de la IIIe République, Fort des Ayvelles, Villers-Semeuse

Informations pratiques

Découverte d’un fort typique des débuts de la IIIe République 19 et 20 septembre Fort des Ayvelles Ardennes

Visites guidées par groupes de 30 personnes maximum, avec possibilité de visite libre sur le parcours défini.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir le site et son histoire.

Une visite libre est possible sur demande, avec la mise à disposition d’un fichier audio fournissant des explications sur les différents points du parcours.

Fort des Ayvelles rue Louise Michel 08480 Villers-Semeuse Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est 0652648824 Le fort des Ayvelles s’impose autant par sa taille que par son histoire. Étendu sur plus de 6 hectares, cette propriété du Conseil départemental offre un lieu unique et mémoriel saisissant. Propriétaire du domaine fortifié des Ayvelles depuis 2025, Ardenne Métropole a confié à l’Association du Fort et de la Batterie des Ayvelles (AFBA) l’entretien et la valorisation de ce fort.

Cet ouvrage, construit entre 1877 et 1879, s’inscrit dans le système fortifié « Séré de Rivières » (forts édifiés sur une ligne allant de la Manche à la mer Méditerranée). Typique de l’architecture militaire des débuts de la IIIe République, il est le seul ouvrage de ce type construit dans les Ardennes. Le fort des Ayvelles est construit en pierre de taille et entouré d’un fossé et d’une contrescarpe. À l’est du fort, un autre bâtiment, dit « la Batterie », vient compléter l’ensemble accès direct par la départementale 34 rue Louise Michel

parking disponible à l’entrée

accès prioritaire pour les personnes en situation d’handicap

Vous pourrez découvrir le site et son histoire. Une visite libre est possible sur demande.

© Yvan Lambert