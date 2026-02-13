Découverte d’un jardin à l’ambiance bucolique et tout en couleurs, Un jardin autour d’un bassin, Mazerolles

Découverte d’un jardin à l’ambiance bucolique et tout en couleurs 6 et 7 juin Un jardin autour d’un bassin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un jardin autour d’un bassin 39 rue du Connetable Chandos, Mazerolles 86320 Mazerolles 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 08 50 62 54 Passionnés par l’art des jardins, les propriétaires de ce lieu ont su transformer une charmante fermette en un écrin de verdure et de couleurs. Leur nouvelle aventure donne vie à un jardin à l’ambiance bucolique, où chaque détail raconte une histoire.

Au cœur de l'espace, un bassin traversé par un pont de style anglais se pare de rosiers grimpants, arbustifs et paysagers, agrémentés de vivaces disséminées avec harmonie. Mais au-delà de sa beauté, ce jardin reflète avant tout leurs personnalités : un lieu unique, façonné à leur image, où se mêlent créativité et authenticité. Parking à l'extérieur. Jardin difficile d'accès pour les personnes en fauteuils roulants.

Déambulation libre dans nos jardins et vente de plantes vivaces.

Mr et Mme verceux