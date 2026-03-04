Découverte d’un jardin d’inspiration médiévale, Château de la Motte, Chalandray

Découverte d’un jardin d’inspiration médiévale 6 et 7 juin Château de la Motte Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre accompagnée d’un document présentant l’histoire du château, ainsi que la localisation des plantes médicinales et aromatiques du jardin médiéval, du verger, des 80 pieds de vigne et des plans d’eau.

Château de la Motte Le Vieux Chateau, 86190 Chalandray, France Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549392613 En 1996, Gilberte et Alain Cottrell sont séduits par un petit château très délabré, entouré de terres et de bois, situé le long de la rivière Vandelogne. Il présente de riches décors datés du tout début de la Renaissance française et retrouve rapidement son faste d’antan grâce aux travaux menés par François Jeanneau, architecte en chef des monuments historiques. Dès 2003, un jardin d’inspiration médiévale est créé par Gilberte Cottrell sur l’emplacement de la basse-cour. Il s’inspire des enluminures des Grandes Heures d’Anne de Bretagne et des Très Riches Heures du duc de Berry.

Des allées en forme de croix, une fontaine au centre, et la division de chacune des quatre parcelles en neuf carrés surélevés en constituent l’essentiel du dessin. Ce jardin de simples accueille de nombreuses plantes médicinales, aromatiques ou tinctoriales qui diffusent leurs senteurs et dont les floraisons attirent les butineurs propices au potager tout proche. De l’autre côté de la rivière, depuis le verger qu’entoure un plessis de châtaignier, on peut admirer cet ensemble raffiné se reflétant dans l’eau. Accès sur rendez-vous

© Christian Rome