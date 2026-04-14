Découverte d’un jardin foisonnant plein de charme, Prieuré et Jardin de Laverré, Aslonnes

Découverte d’un jardin foisonnant plein de charme 6 et 7 juin Prieuré et Jardin de Laverré Vienne

Entrée : 9€, gratuit jusqu’à 12 ans. Accueil des scolaires possible le vendredi sur rendez-vous uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En compagnie de Jeanne, partez pour deux heures de découverte au cœur d’une végétation riche et variée. Ses nombreuses anecdotes sur chaque plante rencontrée sauront vous surprendre.

Vous pourrez ensuite flâner à votre rythme pour savourer chaque espace de ce petit paradis.

Prieuré et Jardin de Laverré 15 bis route du Prieuré, 86340 Aslonnes, France Aslonnes 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33699420461 En 1967, Jeanne et Henri Bernard s’installent dans ce prieuré du XVe siècle, bordé de douves et entouré des vestiges de l’ancien jardin des moines. Leurs personnalités et passions associées trouvent dans ce lieu un terrain d’expression à leur mesure. L’existant, constitué de buis séculaires, d’un ruisseau, d’un verger et de grands arbres, leur sert de toile de fond pour dessiner un nouveau parc aussi exubérant que discipliné. Des carrés de légumes anciens, côtoyant des fleurs sauvages, à la roseraie généreuse peuplée de nombreuses variétés parfumées et chatoyantes, le parcours est ponctué de jolies structures (tonnelles, treilles, pergolas, plessis) et d’une extraordinaire collection de végétaux. Il associe, avec une désinvolture feinte, des ambiances foisonnantes et désordonnées à des parterres taillés et rigoureux, renouvelant ainsi la surprise visuelle et olfactive. Un jardin Renaissance épuré et des tilleuls centenaires surplombant les douves apaisent le regard, offrant le loisir de méditer sur l’indicible charme de ce lieu.

En compagnie de Jeanne, partez pour deux heures de découverte au cœur d’une végétation riche et variée. Ses nombreuses anecdotes sur chaque plante rencontrée sauront vous surprendre.

© DRAC Stéphanie Bérusseau