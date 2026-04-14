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Découverte d’un jardin monastique médiéval, Jardin monastique médiéval de Tusson, Tusson

Découverte d’un jardin monastique médiéval, Jardin monastique médiéval de Tusson, Tusson

Découverte d’un jardin monastique médiéval, Jardin monastique médiéval de Tusson, Tusson samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin monastique médiéval de Tusson

Adresse : 4 route d'Aigre 16140 Tusson

Ville : 16140 Tusson

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découverte d’un jardin monastique médiéval 6 et 7 juin Jardin monastique médiéval de Tusson Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Déambulation libre dans les jardins.

Jardin monastique médiéval de Tusson 4 route d’Aigre 16140 Tusson Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine Ce jardin d’inspiration médiévale, selon les plan de l’abbaye de Saint Gall a été créé dans les années 1990 par le club Marpen. Désormais communal, il vous propose une visite libre d’une succession d’espaces qui s’enchaînent au cours de la promenade : tonnelles, bassin, jardins des senteurs, jardins des simples, verger conservatoire et cimetière médiéval. parkings et places à proximité
Déambulation libre dans les jardins.

©Christine Delas

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