Découverte d’un jardin monastique médiéval, Jardin monastique médiéval de Tusson, Tusson

Découverte d’un jardin monastique médiéval 6 et 7 juin Jardin monastique médiéval de Tusson Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Déambulation libre dans les jardins.

Jardin monastique médiéval de Tusson 4 route d’Aigre 16140 Tusson Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine Ce jardin d’inspiration médiévale, selon les plan de l’abbaye de Saint Gall a été créé dans les années 1990 par le club Marpen. Désormais communal, il vous propose une visite libre d’une succession d’espaces qui s’enchaînent au cours de la promenade : tonnelles, bassin, jardins des senteurs, jardins des simples, verger conservatoire et cimetière médiéval. parkings et places à proximité

Déambulation libre dans les jardins.

©Christine Delas