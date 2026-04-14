Découverte d’un jardin subtil et délicat, Les Jardins de Marta, Adriers

Découverte d’un jardin subtil et délicat 5 – 7 juin Les Jardins de Marta Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Déambulation libre dans le jardin dominé par la délicatesse des floraisons blanches. Vous pouvez poursuivre la promenade dans le bois adjacent.

Lors de votre balade, vous aurez plaisir à rencontrer la jardinière affairée dans les plates-bandes ou dans sa charmante petite boutique attenante où vous pouvez dénicher des tuteurs et autres décors de jardin.

Vente de vivaces variées provenant du jardin.

Les Jardins de Marta 86430 Adriers Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 04 74 67 https://www.instagram.com/les_jardins_de_marta? Derrière la grande bâtisse du XVIIIe siècle, se dévoile un jardin pur, écrin de verdure pour fleurs blanches, dans lequel il fait bon se promener nez au vent. Une chênaie de dix hectares le prolonge. Empruntez la large allée vers la petite rivière, passez le pont de bois réalisé par un artiste local, faites un câlin aux arbres… respirez… avant de remonter vers la maison. Jetez un œil à la boutique où vous retrouverez tuteurs et autres décors de jardin. Vous repartirez avec la dernière image de la si jolie cour aux hydrangéas Annabelle.

Déambulation libre dans le jardin dominé par la délicatesse des floraisons blanches. Vous pouvez poursuivre la promenade dans le bois adjacent. Vente de vivaces variées du jardin.

© Jardins de Marta