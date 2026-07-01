Découverte d’un musée abrité dans un château du XVIe siècle, Musée de la Tour du Château, Biesles

Informations pratiques

Découverte d’un musée abrité dans un château du XVIe siècle 19 et 20 septembre Musée de la Tour du Château Haute-Marne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur l’évolution des tenues militaires et armement de 1945 à 1950,

Quiz sur des objets mystères,

Exposition de jeux anciens.

Musée de la Tour du Château 32 rue du Château, 52340 Biesles Biesles 52340 Biesles Haute-Marne Grand Est 03 25 32 08 40 Le château de Biesles date du XVIe siècle et est composé de trois ailes, flanquées de quatre tours. L’ensemble a été tronqué de ses deux étages supérieurs à la Révolution. Le musée est situé dans la tour (XVIe siècle), à l’angle des rues du Château et Fort-maison. Ce musée expose, à travers une collection de plus de 900 objets, le passé de la commune et de la région, ainsi que le patrimoine archéologique avec des vestiges très anciens découverts dans la crypte de l’église. Il traite aussi de la vie quotidienne et présente des costumes, des gravures anciennes et des photographies. Parking, W.C accessibles pour handicapés.

Expo sur l’évolution des tenues militaires et armement de 1945 à 1950

RG