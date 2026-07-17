Visite libre ou guidée du Musée de la Tour, Musée de la Tour du Château, Biesles

Informations pratiques

Visite libre ou guidée du Musée de la Tour 19 et 20 septembre Musée de la Tour du Château Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Jeux anciens, évolution des tenues et des armes de l’armée française et américaine de la 2e Guerre Mondiale, visite du musée libre ou commentée.

Musée de la Tour du Château 32 rue du Château, 52340 Biesles Biesles 52340 Biesles Haute-Marne Grand Est 03 25 32 08 40 Le château de Biesles date du XVIe siècle et est composé de trois ailes, flanquées de quatre tours. L’ensemble a été tronqué de ses deux étages supérieurs à la Révolution. Le musée est situé dans la tour (XVIe siècle), à l’angle des rues du Château et Fort-maison. Ce musée expose, à travers une collection de plus de 900 objets, le passé de la commune et de la région, ainsi que le patrimoine archéologique avec des vestiges très anciens découverts dans la crypte de l’église. Il traite aussi de la vie quotidienne et présente des costumes, des gravures anciennes et des photographies. Parking, W.C accessibles pour handicapés.

Jeux anciens, évolution des tenues et des armes de l’armée française et américaine de la 2e Guerre Mondiale, visite du musée libre ou commentée.

RG