Découverte d’un orgue classé, Eglise Saint-Firmin, Flavigny-sur-Moselle

Informations pratiques

Découverte d’un orgue classé Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Firmin Meurthe-et-Moselle

Par groupe, accès à la tribune de l’orgue. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les secrets d’un orgue de 1844 avec son clavier, son soufflet, ses 1112 tuyaux et ses 20 jeux.

Eglise Saint-Firmin place Michel Gardeux 54630 Flavigny-sur-Moselle Flavigny-sur-Moselle 54630 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383256523 http://www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr http://orguedeflavigny.free.fr L’église Saint-Firmin possède un orgue de 1844, dont la partie instrumentale est classée au titre des monuments historiques. accès à la tribune par un escalier raide

Découvrez les secrets d’un orgue de 1844 avec son clavier, son soufflet, ses 1112 tuyaux et ses 20 jeux. Visite commentée de l’instrument avec démonstration musicale.

©Christian Arnould