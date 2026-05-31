Découverte d’un ouvrage de la ligne Maginot, Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot, Villers-la-Montagne

Découverte d’un ouvrage de la ligne Maginot 19 et 20 septembre Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’un week-end festif pour les journées européennes du patrimoine.

Visites non-stop 10h00 – 17h00 (dernier départ). Guides en tenue Maginot, Restauration, Buvette, Brocante militaire…

Ouvrage A5 Bois du Four de la Ligne Magnot D125, 54920 Villers-la-Montagne Villers-la-Montagne 54920 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0768343671 https://a5ouvragemaginot.org Il s’agit d’un ouvrage communal Maginot du Grand Longwy qui a été restauré à 100% en surface par l’Association Ouvrage A5 Bois du Four. Découvrez un Conservatoire de la vie quotidienne des troupes de forteresse qui intègre 4 fresques majeures et présente l’histoire longovicienne des faïences et du fer. RN 52 sortie et direction Morfontaine

Week end festif journées européennes du patrimoine. Visites non-stop 10h00 – 17h00 (dernier départ). Guides en tenue Maginot, Restauration, Buvette, Brocante militaire…

©A5 bois du four