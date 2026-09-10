Découverte d’une chapelle remarquable avec un décor baroque du XVIIe siècle, Chapelle Notre-Dame d’Alet, Montaigut-sur-Save

Informations pratiques

Découverte d’une chapelle remarquable avec un décor baroque du XVIIe siècle 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame d’Alet Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association des « Amis de la Chapelle Notre-Dame d’Alet » vous convie à une exploration captivante de l’histoire de ce site de pèlerinage d’une grande ancienneté.

Au cours de cette visite, vous aurez le privilège d’admirer de remarquables statues anciennes et des décors baroques richement ornés. Vous pourrez également découvrir l’exposition des photos de Laurent Arlet dans le cloître, sur le thème « Chemin de Lumière ».

La dévotion à Notre-Dame d’Alet se développa au XIIe siècle suite à une apparition de la Vierge à un laboureur nommé Raymond. La première chapelle vit le passage de saint Dominique en 1213. Elle fut détruite au cours des guerres de Religion puis reconstruite en 1673. De toute la région, les pèlerins arrivaient en nombre, ils ont dû alors agrandir le sanctuaire avec une chapellenie et un cloître. De cette époque datent les remarquables retables baroques du maître-autel et des chapelles secondaires. À la Révolution, le comité révolutionnaire décida de détruire la chapelle mais les habitants du village s’y opposèrent.

Elle fut restaurée au XIXe siècle avec l’ajout du porche d’entrée. La nef fut alors ornée d’un plafond à caissons, d’une chaire et d’un ensemble de vitraux de l’atelier Gesta. En outre, la chapelle possède deux Vierges de Pitié de qualité, l’une de pierre du XVIe siècle de style bourguignon et l’autre de terre cuite réalisée au XVIIe siècle par Etienne Dugast. Cette dernière était placée à l’origine sur le toit de la chapelle, une copie l’y a remplacée depuis 1996.

Chapelle Notre-Dame d’Alet Chemin de Notre Dame d’Alet, 31530 Montaigut-sur-Save, France Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie https://notredamedegrandselve.fr La tradition situe la construction du premier sanctuaire à la fin du XIe siècle, après que la Vierge a apparu à un laboureur. L’édifice est détruit en 1568 par les Huguenots de Montauban. La chapelle est reconstruite en 1674, sous l’impulsion des seigneurs de Montaigut. Première campagne d’ornementation intérieure en 1688. Construction de deux chapelles latérales en 1780-1782. En 1795, l’ensemble est vendu à des particuliers. De 1860 à 1863, restauration de la chapelle. Le cloître ouvert qui servait à l’abri et à l’accueil des pèlerins a été transformé en atrium couvert. A l’intérieur, décor de bois sculpté et doré ou peint , plafond à caissons peint des symboles attribués à la Vierge dans ses Litanies.

L’association des « Amis de la Chapelle Notre-Dame d’Alet » vous convie à une exploration captivante de l’histoire de ce site de pèlerinage d’une grande ancienneté.

© Loïc Bel, Tourisme Hauts Tolosans