Découverte d’une église baroque insolite, Église Saint-Didier, Asfeld

Informations pratiques

Découverte d’une église baroque insolite 18 – 20 septembre Église Saint-Didier Ardennes

utilisation de l’audiophone 2 pièces de 1 euro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Vendredi soir : concert de trompes de chasse (entrée : 5 €),

Samedi et dimanche : visite libre de l’église avec audiophone (avec 2 pièces de 1 €),

Samedi et dimanche à 15h : visite guidée.

Église Saint-Didier Place de l’Eglise, 08190 Asfeld, France Asfeld 08190 Ardennes Grand Est https://www.ardennes.com/la-destination/les-incontournables-culture-patrimoine/leglise-baroque-dasfeld-joyau-unique-dans-les-ardennes Nichée au cœur du village d’Asfeld, dans les Ardennes, l’église Saint‑Didier éblouit dès le premier regard par son architecture baroque inédite. Ses lignes élégantes inspirées de la viole de gambe, font d’elle l’unique église au monde à épouser ainsi la silhouette d’un instrument de musique, reflet du projet audacieux du comte d’Avaux, amateur d’art italien et de musique sacrée dans les années 1680. Parking sur la grand-place.

vendredi soir : concert de trompes de chasse (entrée 5 euros)

courtois jacques©