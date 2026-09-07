Découverte d’une église dessinée et construite par Auguste Virebent, Église Saint-Jean-Baptiste, Ondes

Informations pratiques

Découverte d’une église dessinée et construite par Auguste Virebent 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’église de ce village en compagnie de Danielle De Forni, qui partage les résultats de ses recherches consacrées à son patrimoine natal.

À cette occasion, une exposition retrace l’histoire de l’édifice, présente son architecture, met en lumière son concepteur, Auguste Virebent, et dévoile une sélection d’objets anciens liés à son histoire.

Église Saint-Jean-Baptiste Village, 31330 Ondes Ondes 31330 Haute-Garonne Occitanie http://www.tourisme.hautstolosans.fr L’église fut dessinée par le célèbre architecte Auguste Virebent (1792-1859). Le chantier, qui débuta en 1841, s’acheva en 1852. L’ensemble des décors de terre cuite moulée et tous les éléments décoratifs de l’église d’Ondes proviennent de la fabrique Virebent. C’est l’uniformité et la qualité de cet ensemble qui ont permis le classement de l’édifice en 1984. L’église est construite selon la tradition classique et néo-antique de la fin du XVIIIe siècle. La porte d’entrée s’inscrit sous un fronton triangulaire orné d’un médaillon figurant saint Jean-Baptiste enfant. Deux statues nichées de saint André et saint Pierre encadrent le portail. Deux pilastres amortis par des clochetons flanquent la façade couronnée par le clocher-mur. La nef est partagée par deux rangées de colonnes feuillagées avec chapiteaux corinthiens. Le chœur en abside est orné d’une Assomption de la Vierge. L’autel de marbre est encadré par deux crédences et surmonté d’une statue de saint Jean-Baptiste.

Vous êtes accueillis par Danielle De Forni qui présente ses recherches sur l’histoire de l’église de son village natal.

©Office de Tourisme des Hauts Tolosans