Découverte d’une église du XIIe siècle et de ses peintures murales, Église Sainte-Croix, Suzannecourt

Informations pratiques

Découverte d’une église du XIIe siècle et de ses peintures murales 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église, construite par les moines de l’abbaye de Morimond, vous ouvre ses portes.

Déambulez dans l’église et découvrez ses trésors. Ne manquez pas le campanile rectangulaire de l’édifice, entièrement recouvert d’ardoises.

Église Sainte-Croix 40 Grande Rue, 52300 Suzannecourt, France Suzannecourt 52300 Haute-Marne Grand Est 0325946781 http://www.suzannecourt.fr/l-eglise-sainte-croix.html L’édification de l’église actuelle de Suzannecourt, que l’on doit aux moines de l’abbaye de Morimond, remonte au XIIe siècle. C’était l’époque des Croisades et le Sire de Joinville avait répandu le culte de la Sainte-Croix dans cette vallée de la Marne. On se passionnait alors pour ce bois sacré, lequel, disait-on, avait sauvé le monde. A Clairvaux, Saint Bernard en avait enrichi le trésor de son abbaye. Faute de pouvoir, elles aussi, en acquérir des reliques, les églises plus modestes pouvaient se faire attribuer le titre de la Sainte Croix.

C’est ainsi que l’Église de Suzannecourt lui fut dédiée. Elle est la seule dans notre diocèse, ce qui est un honneur. A l’origine, elle n’avait qu’une seule nef, belle, spacieuse, élancée. Plus tard, on en construisit une autre, au nord-nord-ouest (chapelle de la Vierge), ce qui donne à cet édifice un caractère inhabituel. Parking.

L’église, construite par les moines de l’abbaye de Morimond, vous ouvre ses portes.

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