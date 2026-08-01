Informations pratiques

Suzannecourt

Guinguette à Suzannecourt

Suzannecourt Suzannecourt Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tout public

Soirée conviviale, ambiance et bonne humeur garanties ! Au programme, de la musique, de quoi boire et se restaurer et sans oublier un feu d’artifice prévu dans la soirée. Alors venez profiter d’une belle soirée en famille ou entre amis !

Cette soirée est organisée par la commune qui vous a tout prévu musique assurée par la bande de polo, le food-truck au burger malin sera présent pour régaler vos papilles et bien évidemment, une buvette !

Un feu d’artifice est prévu dans la soirée ! .

Suzannecourt Suzannecourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 09 84 03 54

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English :

L’événement Guinguette à Suzannecourt Suzannecourt a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville