Guinguette à Suzannecourt Suzannecourt
samedi 22 août 2026 · Suzannecourt
Informations pratiques
Suzannecourt
Guinguette à Suzannecourt
Suzannecourt Suzannecourt Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tout public
Soirée conviviale, ambiance et bonne humeur garanties ! Au programme, de la musique, de quoi boire et se restaurer et sans oublier un feu d’artifice prévu dans la soirée. Alors venez profiter d’une belle soirée en famille ou entre amis !
Cette soirée est organisée par la commune qui vous a tout prévu musique assurée par la bande de polo, le food-truck au burger malin sera présent pour régaler vos papilles et bien évidemment, une buvette !
Un feu d’artifice est prévu dans la soirée ! .
Suzannecourt Suzannecourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 09 84 03 54
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English :
L’événement Guinguette à Suzannecourt Suzannecourt a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville