Découverte d’une église, Eglise Saint-Loup, Saint-Loup-Terrier

Informations pratiques

Découverte d’une église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Loup Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez une église datée du XIIe-XIIIe siècle qui a évolué au cours des siècles.

Venez admirer sa charpente en carène de bateau et ses poutres sculptées, ainsi que de remarquables décors peints du XVème siècle.

Eglise Saint-Loup rue de l’église 08387 Saint-Loup-Terrier Saint-Loup-Terrier 08130 Ardennes Grand Est Il s’agit d’un édifice du milieu du XIIe siècle remanié et complété à de nombreuses occasions : à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle (adjonction d’une chapelle Saint-Loup sur le côté sud du transept, reprise de la voûte de croisée), à la fin du Moyen Âge (nef pourvue d’une charpente en carène inversée à entraits ornés d’engoulants et à curieuse clef pendante montrant un personnage agenouillé, tête en bas, retenu par 2 anges), probablement au XVIIe siècle pour la chapelle nord du transept et le mur du bas-côté nord, à la suite de l’effondrement du clocher en 1661 (reconstruction d’un clocheton, remplacement du pignon occidental de la nef par une charpente, modification du portail ouest, des fenêtres du bas-côté sud et de la pente des toitures des bas-côtés), et en 1715 (construction de la sacristie qui masque les baies XIIe siècle du chevet). Découvrez un important décor peint de la fin du Moyen Âge.

Classée au titre des monuments historiques en 1984.

Eglise datée du XIIe-XIIIe qui a évolué au cours des siècles.

©nicolastuot