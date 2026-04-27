Découverte d’une forêt ancienne Les Grands Bois Croze

Croze

Découverte d’une forêt ancienne

Les Grands Bois Gîte les Grands Bois Croze Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une animation ludique pour explorer la nature autrement.

Animation par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

Durée 2h. A partir de 12 ans. 1km de déambulation avec des arrêts fréquents.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Sur réservation* au 07 88 77 25 17

ou via le formulaire www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

Les Grands Bois Gîte les Grands Bois Croze 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 25 17

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English : Découverte d’une forêt ancienne

L’événement Découverte d’une forêt ancienne Croze a été mis à jour le 2026-04-27 par PNR Millevaches en Limousin