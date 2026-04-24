Découverte d’une forêt ancienne Parking de la Poste La Croisille-sur-Briance

La Croisille-sur-Briance

Découverte d’une forêt ancienne

Parking de la Poste Champ de Foire La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Découvrez les forêts anciennes du Parc et du Massif central et les actions engagées pour leur conservation. Vous en apprendrez plus sur la biodiversité présente dans ces milieux notamment sur les chauve-souris.

Animation par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

Durée 2h. A partir de 12 ans. 2/3 km de déambulation avec des arrêts fréquents.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Sur réservation* au 07 88 77 25 17

ou via le formulaire www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

Parking de la Poste Champ de Foire La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 25 17

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English : Découverte d’une forêt ancienne

L’événement Découverte d’une forêt ancienne La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin