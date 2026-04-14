Découverte d’une forêt comestible, Jardin Jayoux, Grand-Failly

Découverte d’une forêt comestible Samedi 6 juin, 10h00 Jardin Jayoux Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Visite libre du jardin.

Jardin Jayoux 54260 Grand-Failly Grand-Failly 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 85 81 67 21 https://www.facebook.com/ascgrandfailly/ https://www.facebook.com/ascgf.jardinades/ Le Jardin Jayoux est une forêt comestible, il est le fruit de l’engagement, de la passion, et du travail des bénévoles de l’Association SocioCulturelle de Grand-Failly. La commune est partie prenante avec la mise à disposition d’une parcelle de 68 ares. Ce jardin est un havre de paix.

Un des objectifs est de valoriser l’environnement naturel local et de respecter le biotope actuel pour le mettre à la disposition de tous et d’en faire, à terme, mais rapidement, un point de visite notable dans le Longuyonnais. Des partenaires, spécialistes de l’environnement naturel ont été sollicités. Les zones les plus sensibles sont préservées et partiellement accessibles.

Une haie qui entoure tout le terrain a été plantée, ainsi que des grands arbres, des arbres fruitiers, des arbustes, une roseraie. Une terrasse en bois a été aménagée, la clôture autour du terrain a été posée. Les allées ont été dessinées, un jardin médicinal est en cours de réalisation. Du mobilier de détente, bancs, tables, des toilettes sèches, des cabanes de jardin en matériaux renouvelables (bois, paille, et/ou de récupération) ont été mis en place. Le jardin Jayoux a été inauguré le 20 mai 2023. Parking dans la rue adjacente.

Visite libre du jardin.

©Giselle Bianchi