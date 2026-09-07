Découverte d’une Guitarde…, Lieu dit En Pradine, Massac-Séran

Informations pratiques

Découverte d’une Guitarde… Samedi 19 septembre, 14h00 Lieu dit En Pradine Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’incroyable histoire de la « Guitarde », un ouvrage de charpente d’exception réalisé selon les principes de l’Art du Trait. Cet art géométrique, hérité de l’Antiquité, développé au Moyen Âge et porté à son apogée au XIXe siècle, est au cœur du savoir-faire des Compagnons charpentiers. En 2010, il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, reconnaissant l’excellence de cette tradition.

À Massac-Séran, au lieu-dit En Pradines, une trentaine de Compagnons ont réalisé entre 2004 et 2013 une Guitarde unique, l’une des 73 recensées dans le monde. Cette réalisation remarquable témoigne de la maîtrise technique, de la transmission des savoir-faire et de la richesse du patrimoine architectural vivant. Une visite incontournable pour les passionnés d’architecture, de charpente et des métiers d’art.

Lieu dit En Pradine 81500 Massac-Séran Massac-Séran 81500 Tarn Occitanie 06 73 29 77 41 https://www.aces-massac-seran.org/ Une « Guitarde » est un ouvrage de charpente, réalisée avec soin. Toute sa maîtrise

repose sur « l’Art du Trait ». Cette connaissance de la géométrie remonte à

l’antiquité. Développée au moyen âge, elle a atteint son apogée au cours du XIXe

siècle.

A Massac Séran, au lieu-dit En Pradines, cette œuvre unique ( seulement 73 dans le

monde) a été réalisée par une trentaine de Compagnons de 2004 à 2013.

Naissance d’une « Guitarde »

© Claude Sommaggio