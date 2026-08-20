Découverte d’une maison des années 50, découverte d’une maison des années 50, Morne-à-l’Eau
samedi 19 septembre 2026 · découverte d'une maison des années 50 · Morne-à-l'Eau
Informations pratiques
Découverte d’une maison des années 50 19 et 20 septembre découverte d’une maison des années 50 Guadeloupe
10 personnes : 154 route de martin Luther king lieu dit Marieul
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00
Cette manifestation met à l’honneur la préservation de notre patrimoine en péril et la transmission des savoir-faire traditionnels. Venez découvrir l’artisanat d’excellence des maîtres d’œuvre d’autrefois, fortement inspiré du patrimoine architectural emblématique fondé par Ali Tur.
Déroulement de la visite (1h)
Partie 1 : La Maison & l’Art de vivre (30 min)
Visite guidée axée sur les spécificités architecturales de la bâtisse, la découverte de son mobilier ancien et la restitution de l’art de vivre d’antan.
Partie 2 : Le Jardin & le Verger (30 min)
Parcours botanique guidé à travers le jardin, à la découverte des essences végétales traditionnelles et des espèces d’arbres fruitiers.
Participation libre (obole appréciée en soutien du lieu)
découverte d’une maison des années 50 97111 Morne à L’Eau Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.358.397 [{« type »: « phone », « value »: « +590 0690.358.397 »}, {« type »: « email », « value »: « line.pierrejustin23@orange.fr »}] C’est le patrimoine en péril avec la sauvegarde de savoir-faire l’art des artisans maître d’œuvre traditionnels , dans la lignée d’Ali TUR
Sauvegarde des savoir-faire et patrimoine en péril : l’héritage des maîtres d’œuvre, dans la lignée d’Ali Tur
©Alliocha Daniel BRIEU
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