Découverte d’une maison des années 50, découverte d’une maison des années 50, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Découverte d’une maison des années 50 19 et 20 septembre découverte d’une maison des années 50 Guadeloupe

10 personnes : 154 route de martin Luther king lieu dit Marieul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Cette manifestation met à l’honneur la préservation de notre patrimoine en péril et la transmission des savoir-faire traditionnels. Venez découvrir l’artisanat d’excellence des maîtres d’œuvre d’autrefois, fortement inspiré du patrimoine architectural emblématique fondé par Ali Tur.

Déroulement de la visite (1h)

Partie 1 : La Maison & l’Art de vivre (30 min)

Visite guidée axée sur les spécificités architecturales de la bâtisse, la découverte de son mobilier ancien et la restitution de l’art de vivre d’antan.

Partie 2 : Le Jardin & le Verger (30 min)

Parcours botanique guidé à travers le jardin, à la découverte des essences végétales traditionnelles et des espèces d’arbres fruitiers.

Participation libre (obole appréciée en soutien du lieu)

découverte d’une maison des années 50 97111 Morne à L’Eau Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.358.397 [{« type »: « phone », « value »: « +590 0690.358.397 »}, {« type »: « email », « value »: « line.pierrejustin23@orange.fr »}] C’est le patrimoine en péril avec la sauvegarde de savoir-faire l’art des artisans maître d’œuvre traditionnels , dans la lignée d’Ali TUR

Sauvegarde des savoir-faire et patrimoine en péril : l’héritage des maîtres d’œuvre, dans la lignée d’Ali Tur

©Alliocha Daniel BRIEU