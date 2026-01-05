Découverte en famille du village de Talmont-sur-Gironde Rue des Écoles Talmont-sur-Gironde

Découverte en famille du village de Talmont-sur-Gironde

Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 7 EUR

plus de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Au départ du musée de Talmont les familles partent à la découverte de village en suivant un jeu d’énigme . Le village et ses lieux insolites n’auront plus de secrets pour petits et grands qui auront su résoudre les énigmes.

Rue des Écoles Musée de Talmont-sur-Gironde Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Departing from the Talmont museum, families set off to discover the village by following an enigma game. The village and its unusual places will no longer hold any secrets for young and old alike, once they have solved the riddles.

