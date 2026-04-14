Découverte et balade surprise dans les jardins, Jardins Les Eglantiers, Lyon

Découverte et balade surprise dans les jardins Dimanche 7 juin, 10h00 Jardins Les Eglantiers Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Tout au long de cette journée vous pourrez découvrir le flanc de la colline au-dessus de Gorge-de-Loup, les jardins en terrasses. Un coin convivial ouvert à la rêverie, à la musique. Visites accompagnées.

Jardins Les Eglantiers 1 rue du Bas de Loyasse 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 35 10 65 TCL bus n°90 (arrêt La Vigie)

Tout au long de cette journée vous pourrez découvrir le flanc de la colline au-dessus de Gorge-de-Loup, les jardins en terrasses. Un coin convivial ouvert à la rêverie, à la musique. Visites…

© Gwenolé Boutin