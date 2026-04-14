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Découverte et balade surprise dans les jardins, Jardins Les Eglantiers, Lyon

Découverte et balade surprise dans les jardins, Jardins Les Eglantiers, Lyon

Découverte et balade surprise dans les jardins, Jardins Les Eglantiers, Lyon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Jardins Les Eglantiers

Adresse : 1 rue du Bas de Loyasse 69009 Lyon

Ville : 69009 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découverte et balade surprise dans les jardins Dimanche 7 juin, 10h00 Jardins Les Eglantiers Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Tout au long de cette journée vous pourrez découvrir le flanc de la colline au-dessus de Gorge-de-Loup, les jardins en terrasses. Un coin convivial ouvert à la rêverie, à la musique. Visites accompagnées.

Jardins Les Eglantiers 1 rue du Bas de Loyasse 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 35 10 65 TCL bus n°90 (arrêt La Vigie)
Tout au long de cette journée vous pourrez découvrir le flanc de la colline au-dessus de Gorge-de-Loup, les jardins en terrasses. Un coin convivial ouvert à la rêverie, à la musique. Visites…

© Gwenolé Boutin

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