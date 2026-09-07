Découverte et dégustation de la cuisine au feu de bois – Symbolique du « foyé di fé », Section Borée Capesterre Marie Galante, Capesterre-de-Marie-Galante

Informations pratiques

Découverte et dégustation de la cuisine au feu de bois – Symbolique du « foyé di fé » Dimanche 20 septembre, 11h00 Section Borée Capesterre Marie Galante Guadeloupe

pas de limitation de nombre mais réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Conférence

Une conférence de 45 minutes sera proposée sur le thème :

« Mès é labitid – La symbolique du foyé di fé »

️ Repas

Un repas mettant à l’honneur le patrimoine de Marie-Galante sera servi, préparé selon la tradition, cuit au feu de bois.

Transport

Un transport est prévu au départ d’un site dédié dans chaque commune, à partir de 10h00.

Les personnes disposant d’un véhicule personnel peuvent nous rejoindre directement au point de rendez-vous :

Sentier de la Canne, section Borée, Capesterre.

Section Borée Capesterre Marie Galante 97140 Capesterre Capesterre-de-Marie-Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 0690928972 [{« type »: « phone », « value »: « 0690928972 »}] Restaurant à thème : Cuisine traditionnelle au feu de bois dans un cadre authentique. Accession facile – Présence de parking – Accès tout public

Un moment d’échange autour de nos mes é labitud

©ASVP