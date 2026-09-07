Découverte et dégustation de la cuisine au feu de bois – Symbolique du « foyé di fé », Section Borée Capesterre Marie Galante, Capesterre-de-Marie-Galante
dimanche 20 septembre 2026 · Section Borée Capesterre Marie Galante · Capesterre-de-Marie-Galante
Informations pratiques
Découverte et dégustation de la cuisine au feu de bois – Symbolique du « foyé di fé » Dimanche 20 septembre, 11h00 Section Borée Capesterre Marie Galante Guadeloupe
pas de limitation de nombre mais réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Conférence
Une conférence de 45 minutes sera proposée sur le thème :
« Mès é labitid – La symbolique du foyé di fé »
️ Repas
Un repas mettant à l’honneur le patrimoine de Marie-Galante sera servi, préparé selon la tradition, cuit au feu de bois.
Transport
Un transport est prévu au départ d’un site dédié dans chaque commune, à partir de 10h00.
Les personnes disposant d’un véhicule personnel peuvent nous rejoindre directement au point de rendez-vous :
Sentier de la Canne, section Borée, Capesterre.
Section Borée Capesterre Marie Galante 97140 Capesterre Capesterre-de-Marie-Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 0690928972 [{« type »: « phone », « value »: « 0690928972 »}] Restaurant à thème : Cuisine traditionnelle au feu de bois dans un cadre authentique. Accession facile – Présence de parking – Accès tout public
Un moment d’échange autour de nos mes é labitud
©ASVP