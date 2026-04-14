Découverte et essais de vélos adaptés pour tous, EHPAD Les Sources du Verdet, Treillières

Découverte et essais de vélos adaptés pour tous Mardi 9 juin, 14h00 EHPAD Les Sources du Verdet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Aux beaux jours, la CCEG et l’association Alisée vous proposent des animations collectives de découverte et d’essai de vélos adaptés à tous, accompagnés par une professionnelle de santé ergothérapeute et une conseillère mobilité. Ces séances gratuites sont ouvertes à tous et se dérouleront de mai à septembre 2026, à Grandchamp-des-Fontaines, Treillières, Nort-sur-Erdre, Saint-Mars-du-Desert, Les Touches et Blain.

Vous souhaitiez essayer un vélo parfaitement adapté à vous ? Vous avez une difficulté de mobilité ou un problème de santé qui vous empêche ou vous gêne pour faire du vélo ? Vous pensez que le vélo n’est pas ou plus pour vous mais pourtant vous adoriez pédaler ? L’équipe de professionnelles vous accompagnera à essayer un vélo parfaitement stable et confortable, personnalisé selon vos besoins, parmi : des bicycles à selle surbaissée, un tandem côté à côté, des vélos à assistance électrique de petite et grande taille, des tricycles avec assise avec dossier, ainsi que de nombreux accessoires d’adaptation et personnalisation de ces vélos.

Pour plus d’informations, vous pouvez solliciter Marine GALISSON à marine.galisson@alisee.org ou au 07 82 60 73 89.

EHPAD Les Sources du Verdet Treillières Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « marine.galisson@alisee.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0782607389 »}] [{« link »: « mailto:marine.galisson@alisee.org »}]

Au printemps, découvrez et essayez des vélos stables et confortables, adaptés à tous, avec une ergothérapeute