LA P’TITE FÊTE FORAINE Treillières

LA P’TITE FÊTE FORAINE

Place de la Liberté Treillières Loire-Atlantique

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Un après-midi spectaculaire et ludique

Pour célébrer la fin de la saison culturelle, la Ville propose un événement festif et familial qui se tiendra sur la place du marché. Des installations de rue participatives, en présence de comédiennes et comédiens .

English :

A spectacular afternoon of fun

German :

Ein spektakulärer und unterhaltsamer Nachmittag

Italiano :

Un pomeriggio spettacolare e pieno di divertimento

Espanol :

Una tarde espectacular y divertida

