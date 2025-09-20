LA P’TITE FÊTE FORAINE Treillières
LA P’TITE FÊTE FORAINE Treillières samedi 6 juin 2026.
LA P’TITE FÊTE FORAINE
Place de la Liberté Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Un après-midi spectaculaire et ludique
Pour célébrer la fin de la saison culturelle, la Ville propose un événement festif et familial qui se tiendra sur la place du marché. Des installations de rue participatives, en présence de comédiennes et comédiens .
Place de la Liberté Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
A spectacular afternoon of fun
German :
Ein spektakulärer und unterhaltsamer Nachmittag
Italiano :
Un pomeriggio spettacolare e pieno di divertimento
Espanol :
Una tarde espectacular y divertida
L’événement LA P’TITE FÊTE FORAINE Treillières a été mis à jour le 2025-09-20 par Pays Erdre Canal Forêt