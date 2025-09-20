THÉATRE « EXPLOSIONS TEMPORELLES » Théâtre de Verdure Treillières

THÉATRE « EXPLOSIONS TEMPORELLES »

Théâtre de Verdure Rue Etienne Sebert Treillières Loire-Atlantique

Accrochez-vous, car le futur commence maintenant !

Un mur ouvert sur le temps en guise de décor. Un comédien interprétant une dizaine de personnages en jogging. Un musicien accompagnant les différents tableaux traversés. Et nous voilà catapultés dans une histoire à travers le temps. À chaque époque, un nouveau personnage et une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique, festive .

English :

Hold on tight, because the future starts now!

German :

Halten Sie sich fest, denn die Zukunft beginnt jetzt!

Italiano :

Tenetevi forte, perché il futuro inizia adesso!

Espanol :

Agárrate fuerte, ¡porque el futuro empieza ahora!

