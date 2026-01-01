JEUX DOUBLE SIX Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

JEUX DOUBLE SIX

Médiathèque Jean-d’Ormesson Av. du Général-de-Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Une nuit ludique à la médiathèque !

La médiathèque Jean-d’Ormesson de Treillières vous convie à une soirée placée sous le signe du jeu et de la convivialité !

Le vendredi 16 janvier, de 19h30 à 23h, venez découvrir et tester une sélection de jeux de société dans le cadre du Prix Double 6.

Destinée aux ados à partir de 11 ans et aux adultes, cette soirée est l’occasion idéale de partager des parties et de passer un bon moment entre amis ou en famille .

