Découverte et histoire de la locomotive Pétolat, Train des Lavières, Is-sur-Tille

Informations pratiques

Découverte et histoire de la locomotive Pétolat Dimanche 20 septembre, 14h00 Train des Lavières Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les bénévoles auront à cœur de vous compter l’histoire de la locomotive Pétolat, née à Dijon le 4 août 1931, restaurée à l’identique et conservée par nos soins. Classée au titre des Monuments historiques depuis 2004, elle est, à ce jour, la seule à fonctionner encore.

Vous pourrez profiter des panneaux explicatifs et des photos d’archives et assister à la mise en route du moteur. La locomotive pourra même vous emmener pour un petit voyage sur le réseau ferroviaire : ce n’est pas banal d’avoir un monument historique qui naît dans un lieu (Dijon) et continue sa vie dans un autre (Is-sur-Tille).

Train des Lavières 21120 Is-sur-Tille Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 87 47 46 42 http://www.covati-tourisme.fr Parking sur place | Accès pour les PMR.

Les bénévoles aurons à cœur de vous compter l’histoire de la locomotive Pétolat, née à Dijon le 4 août 1931, restaurée à l’identique et conservée par nos soins. Classée au titre des Monuments depuis …

© Odile Monnin