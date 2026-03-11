Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition) Is-sur-Tille
Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition) Is-sur-Tille samedi 17 octobre 2026.
Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition)
Place de la République Is-sur-Tille Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Organisée par l’Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon, cette journée gourmande et festive met à l’honneur la truffe de Bourgogne, produit emblématique de notre terroir, par le biais de dégustations, de démonstrations et d’animations.
Elle s’ouvre avec le traditionnel marché aux truffes fraiches, à 10h. Démonstrations de cavage (avec un chien truffier), intronisations par la Confrérie de la Truffe de Bourgogne en costumes, marché de producteurs locaux et animations diverses rythmeront la journée.
Programme complet à venir
-> Parkings Orangerie, rue Général-Bouchu, rue Anatole-France, rue du Colombier, place de la Résistance , parking de la Plaine des Jeux, chemin du milieu. .
Place de la République Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr
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English : Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition)
L’événement Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition) Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon