Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition)

Place de la République Is-sur-Tille Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Organisée par l’Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon, cette journée gourmande et festive met à l’honneur la truffe de Bourgogne, produit emblématique de notre terroir, par le biais de dégustations, de démonstrations et d’animations.

Elle s’ouvre avec le traditionnel marché aux truffes fraiches, à 10h. Démonstrations de cavage (avec un chien truffier), intronisations par la Confrérie de la Truffe de Bourgogne en costumes, marché de producteurs locaux et animations diverses rythmeront la journée.

Programme complet à venir

-> Parkings Orangerie, rue Général-Bouchu, rue Anatole-France, rue du Colombier, place de la Résistance , parking de la Plaine des Jeux, chemin du milieu. .

Place de la République Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr

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English : Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition)

L’événement Fête de la Truffe et des Papilles (21ème édition) Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon