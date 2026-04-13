Découverte et promenade dans le jardin, Le Jardin à Quatre Mains, Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Découverte et promenade dans le jardin 5 – 7 juin Le Jardin à Quatre Mains Gironde

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation dans le jardin et rencontre avec la jardinière qui sera intarissable sur sa création, sa composition et sur les plantes qui y sont installées.

Le Jardin à Quatre Mains Lieu-dit Fenêtre n°1, 33190 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 80 21 48 75 Au milieu d’arbres de plus de 60 ans, ce jardin présente de nombreuses collections d’iris, rosiers anciens, clématites, sauges, hostas, arbustes et graminées.

Superficie : 4 500 m².

Déambulation dans le jardin et rencontre avec la jardinière qui sera intarissable sur sa création, sa composition et sur les plantes qui y sont installées.

© DRAC Stéphanie Bérusseau, 2023