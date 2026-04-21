Rendez-vous aux jardins découverte et promenade dans le Jardin à Quatres Mains Le Jardin à Quatre Mains Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Rendez-vous aux jardins découverte et promenade dans le Jardin à Quatres Mains

Le Jardin à Quatre Mains 1 Fenêtre Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, vous pourrez déambuler dans le jardin et rencontrer la jardinière qui sera intarissable sur sa création, sa composition et sur les plantes qui y sont installées. Au milieu d’arbres de plus de 60 ans, ce jardin, d’une superficie de 4 500 m², présente de nombreuses collections d’iris, rosiers anciens, clématites, sauges, hostas, arbustes et graminées. Entrée libre. .

Le Jardin à Quatre Mains 1 Fenêtre Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 21 48 75

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English : Rendez-vous aux jardins découverte et promenade dans le Jardin à Quatres Mains

L’événement Rendez-vous aux jardins découverte et promenade dans le Jardin à Quatres Mains Saint-Hilaire-de-la-Noaille a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de l’Entre-deux-Mers