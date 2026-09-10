Découverte et visite d’un atelier de restauration de peintures, Accro’art, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Informations pratiques

Découverte et visite d’un atelier de restauration de peintures 19 et 20 septembre Accro’art Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite d’un atelier de restauration d’oeuvres peintes commentée par la restauratrice Florence Carly, diplômée d’État, et présentation des tableaux en cours de restauration.

Accro’art 160 rue du Cas-Rouge 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire https://accro-art.fr https://www.facebook.com/accroartcarly/ Atelier de Conservation Restauration d’œuvres d’art

Visite d’un atelier de restauration d’oeuvres peintes commentée par la restauratrice Florence Carly, diplômée d’État, et présentation des tableaux en cours de restauration.

©AnneClaireHéraud