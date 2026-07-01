Découverte et visite guidée de l’orgue historique de Domgermain, Église Saint-Maurice, Domgermain

Informations pratiques

Découverte et visite guidée de l’orgue historique de Domgermain Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Maurice Meurthe-et-Moselle

accès gratuit à la tribune, limité à cinq ou six personnes en même temps, par un escalier avec rampe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’orgue de Dombgermain, chef-d’œuvre de 1720 signé par Charles Cachet, construit dans l’esthétique sonore du Grand Siècle. Restauré fidèlement, il conserve la quasi intégralité de ses jeux d’origine (15 sur 19). Une démonstration sonore vous révèlera les richesses de cet instrument unique, héritier direct d’un savoir-faire ancestral.

Église Saint-Maurice Rue de l’église, 54119 Domgermain Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 22 15 03 71 http://orguededomgermain.free.fr L’église Saint-Maurice a été édifiée vers 1732-1734 et placée sous le patronage de saint Maurice. Pratiquement carrée, l’église est une bâtisse aux murs épais, renforcés par des contreforts imposants sur le pourtour de l’édifice.

Le pignon où se trouve le portail principal est garni d’un petit portail au-dessus duquel se trouve un oculus contenant un vitrail dédié à saint Maurice, œuvre créée par l’Atelier Steff de Domgermain en 1994.

Sur la place du Monument aux Morts, on remarque tout de suite les contreforts, les baies romanes et l’escalier avec son perron donnant le deuxième accès à l’église. La porte et l’encadrement sont de style très simple. Au-dessus, subsiste un vestige en pierre, très détérioré : on suppose qu’il s’agit de trois poissons représentant le duché de Bar.

Le clocher, haut d’une dizaine de mètres, est une ancienne tour fortifiée remaniée datant des Xe et XIe siècles. Elle était un lieu de rassemblement en cas de besoin et était entourée de murailles. On peut remarquer des ouvertures de formes différentes, certaines de style roman, et, même, des meurtrières.

L’orgue, construit pour le couvent des Cordeliers de Toul en 1720 par Charles Cachet, facteur d’orgues établi à Toul, a été vendu à la commune de Domgermain en 1793. Il a été restauré par Didier Chanon en 1994, puis un relevage a été réalisé par la manufacture Koënig en 2022. L’orgue est classé au titre des monuments historiques depuis 1973 pour la partie instrumentale et depuis mai 1981 pour le buffet. Dans le département de Meurthe-et-Moselle, seules les communes de Vézelise et de Domgermain possèdent un orgue du XVIIIe siècle, en parfait état, récemment restauré et présentant une authenticité remarquable. Parking.

Découvrez l’orgue de Dombgermain, chef-d’œuvre de 1720 signé par Charles Cachet, construit dans l’esthétique sonore du Grand Siècle. Restauré fidèlement, il conserve la quasi intégralité de ses jeux…

©Philippe Lecler