Découverte gratuite de la Réserve Naturelle Régionale Préfailles

Informations pratiques

Préfailles

Découverte gratuite de la Réserve Naturelle Régionale

Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Direction la Réserve Naturelle Régionale de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles une découverte de la nature à l’état pur.

À vos jumelles… et à vos agendas ! La réserve est un véritable patchwork qui renferme de véritables trésors de la nature.

Selon les saisons, il est possible de rencontrer différentes espèces animales et végétales qui fréquentent la Pointe Saint-Gildas. Encadré par le conservateur de la réserve, vous allez en apprendre beaucoup sur ce magnifique site naturel protégé.

Au programme

Découverte des habitats naturels, de la faune et de la flore

Découverte de l’aspect historique

Découverte des traces et indices laissés par les animaux, adaptation des espèces à leur environnement

Des réponses à vos questions

Pourquoi une réserve naturelle régionale ?

Quelles sont ses spécificités ?

Qui abrite-t-elle ?

Espèces végétales et animales, mosaïque d’habitats, comment sont-ils protégés à la Pointe Saint-Gildas ?

Bon à savoir

Visites gratuites chaque année en version dite classique et en version spécial enfants

La date du 19 septembre est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Plus d’infos en cliquant ici

Accessible dès 7 ans pour la version classique et pour les enfants de 7 à 12 ans pour la version spécial enfants

Lieu de rendez-vous fixé devant le Mémorial du Lancastria (sous réserve de modification)

Renseignement/inscription aux coordonnées ci-contre

N’attendez pas pour réserver car les places sont limitées ! Destination Pornic vous propose une visite incontournable au cœur d’une nature exceptionnelle !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 environnement@prefailles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head for the Pointe Saint-Gildas Regional Nature Reserve in Préfailles: a discovery of nature in its purest form.

L’événement Découverte gratuite de la Réserve Naturelle Régionale Préfailles a été mis à jour le 2026-02-11 par I_OT Pornic