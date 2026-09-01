Découverte gratuite de la Réserve Naturelle Régionale Préfailles
samedi 19 septembre 2026 · Préfailles
Informations pratiques
Préfailles
Découverte gratuite de la Réserve Naturelle Régionale
Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Direction la Réserve Naturelle Régionale de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles une découverte de la nature à l’état pur.
À vos jumelles… et à vos agendas ! La réserve est un véritable patchwork qui renferme de véritables trésors de la nature.
Selon les saisons, il est possible de rencontrer différentes espèces animales et végétales qui fréquentent la Pointe Saint-Gildas. Encadré par le conservateur de la réserve, vous allez en apprendre beaucoup sur ce magnifique site naturel protégé.
Au programme
Découverte des habitats naturels, de la faune et de la flore
Découverte de l’aspect historique
Découverte des traces et indices laissés par les animaux, adaptation des espèces à leur environnement
Des réponses à vos questions
Pourquoi une réserve naturelle régionale ?
Quelles sont ses spécificités ?
Qui abrite-t-elle ?
Espèces végétales et animales, mosaïque d’habitats, comment sont-ils protégés à la Pointe Saint-Gildas ?
Bon à savoir
Visites gratuites chaque année en version dite classique et en version spécial enfants
La date du 19 septembre est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Plus d’infos en cliquant ici
Accessible dès 7 ans pour la version classique et pour les enfants de 7 à 12 ans pour la version spécial enfants
Lieu de rendez-vous fixé devant le Mémorial du Lancastria (sous réserve de modification)
Renseignement/inscription aux coordonnées ci-contre
N’attendez pas pour réserver car les places sont limitées ! Destination Pornic vous propose une visite incontournable au cœur d’une nature exceptionnelle !
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 environnement@prefailles.fr
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English :
Head for the Pointe Saint-Gildas Regional Nature Reserve in Préfailles: a discovery of nature in its purest form.
L’événement Découverte gratuite de la Réserve Naturelle Régionale Préfailles a été mis à jour le 2026-02-11 par I_OT Pornic
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