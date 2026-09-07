Découverte guidée des vitraux contemporains d’une église simultanée, Église simultanée Saint-Michel, Ernolsheim-lès-Saverne

Informations pratiques

Découverte guidée des vitraux contemporains d’une église simultanée Dimanche 20 septembre, 14h00 Église simultanée Saint-Michel Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vitraux contemporains de François Bruetschy dans le choeur de l’église simultanée de l’église à Ernolsheim-lès-Saverne.

Église simultanée Saint-Michel 77 rue principale, 67330 Ernolsheim-lès-Saverne Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est 06 47 97 54 96 L’église, qui domine le village, est entourée de l’ancien cimetière avec la pierre du Prédicateur rappelant l’année 1793.

L’église simultanée originale d’Ernolsheim-lès-Saverne est remarquable par son clocher-porche datant des XIIIe et XIVe siècles, son chœur du XVe siècle et sa nef du milieu du XIXe siècle.

C’est une église luthérienne depuis 1545 et simultanée depuis 1729. En mai 2010, l’église est ornée de vitraux contemporains de l’artiste François Bruetschy.

À noter également : l’orgue Stiehr-Mockers, qui a été rénové en 2019. Parkings, près de la mairie, situés à proximité.

Découverte guidée

©Gilbert Kuntz