Découverte guidée du Musée d’Art Sacré du Monêtier, Chapelle Saint-Pierre, Le Monêtier-les-Bains

Informations pratiques

Découverte guidée du Musée d’Art Sacré du Monêtier Dimanche 20 septembre, 16h30 Chapelle Saint-Pierre Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée recèle de nombreuses merveilles : tapisseries d’Aubusson, statuaire en bois polychrome, magnifique orfèvrerie dont la plus ancienne croix processionnelle des Hautes-Alpes.

Chapelle Saint-Pierre Le Monêtier-les-Bains, 05220 Le Monêtier-les-Bains, France Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/decouverte-guidee-du-musee-d-art-sacre-ot.html »}]

Le Musée recèle de nombreuses merveilles : tapisseries d’Aubusson, statuaire en bois polychrome, magnifique orfèvrerie dont la plus ancienne croix processionnelle des Hautes-Alpes.

©OTSCV/RP