Découverte guidée du Parc de Bourmont, Parc des Roches, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Découverte guidée du Parc de Bourmont 6 et 7 juin Parc des Roches Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Sur l’emplacement d’une ancienne carrière de pierres et de jardins villageois, Hyacinthe Mutel, entre 1816 et 1851, tire parti des falaises rocheuses pour créer un paysage romantique mêlant les éléments artificiels et naturels : escaliers, cadoles (abris) et loges en pierres sèches, arbres locaux et importés, falaises calcaires, dont l’aspect sauvage est amplifié par des murs de pierres sèches et de fausses ruines qui se confondent avec elles. Par une conception subtile, Mutel propose un voyage dans un paysage pittoresque où l’intime alterne avec le sublime, touchant profondément l’âme du promeneur.

Une visite guidée vous sera proposée le dimanche à 10h. Des informations vous seront données sur le Bois Henry à Neufchâteau.

Parc des Roches 16 rue du Faubourg du Vivier, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, France Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Bourmont Haute-Marne Grand Est 0325011646 https://www.societehistoriquearcheologiquedebourmont.com/le-parc-des-roches Situé en contrebas de la promenade du Côna, ce parc témoigne du goût romantique pour les fausses ruines, habilement combinées ici à la falaise calcaire qui domine l’ensemble. Visites guidées sur réservation au 03 25 01 03 17, joel.renard40@orange.fr

Découverte guidée d’un parc labellisé « Jardin remarquable »

SHAB