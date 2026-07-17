Découverte instrumentale, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Découverte instrumentale Samedi 20 mars 2027, 13h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription1 mois avant l’évènement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T13:30:00+01:00 – 2027-03-20T17:30:00+01:00

Fin : 2027-03-20T13:30:00+01:00 – 2027-03-20T17:30:00+01:00

7-9 ans | Pour découvrir des instruments enseignés au Conservatoire. Les entendre, les toucher, les essayer et discuter avec les enseignants et les élèves qui les pratiquent.

Votre enfant souhaite débuter un instrument et ne sait lequel choisir ? Pour une première découverte, nous vous proposons de rencontrer des enseignants pour échanger, tester et écouter le timbre des instruments qui pourraient lui convenir.

Certains instruments feront peut-être l’objet d’un coup de cœur inattendu !

– Pour les 7-9 ans

– Essai des instruments (alto, violon, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, harpe, guitare, percussions, piano, orgue, accordéon diatonique, flûte traditionnelle, bombarde, chant, viole de gambe, flûte à bec, clavecin)

– Rencontre avec les enseignants

– Point infos-inscriptions

Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

7-9 ans | Pour découvrir des instruments enseignés au Conservatoire. Les entendre, les toucher, les essayer et discuter avec les enseignants et les élèves qui les pratiquent.