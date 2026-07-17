Découverte instrumentale, Conservatoire de Nantes, Nantes
samedi 20 mars 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Découverte instrumentale Samedi 20 mars 2027, 13h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription1 mois avant l’évènement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-20T13:30:00+01:00 – 2027-03-20T17:30:00+01:00
Fin : 2027-03-20T13:30:00+01:00 – 2027-03-20T17:30:00+01:00
7-9 ans | Pour découvrir des instruments enseignés au Conservatoire. Les entendre, les toucher, les essayer et discuter avec les enseignants et les élèves qui les pratiquent.
Votre enfant souhaite débuter un instrument et ne sait lequel choisir ? Pour une première découverte, nous vous proposons de rencontrer des enseignants pour échanger, tester et écouter le timbre des instruments qui pourraient lui convenir.
Certains instruments feront peut-être l’objet d’un coup de cœur inattendu !
– Pour les 7-9 ans
– Essai des instruments (alto, violon, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, harpe, guitare, percussions, piano, orgue, accordéon diatonique, flûte traditionnelle, bombarde, chant, viole de gambe, flûte à bec, clavecin)
– Rencontre avec les enseignants
– Point infos-inscriptions
Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
7-9 ans | Pour découvrir des instruments enseignés au Conservatoire. Les entendre, les toucher, les essayer et discuter avec les enseignants et les élèves qui les pratiquent.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Unicycle show Plaine de jeux La Halvêque Nantes 17 juillet 2026
- STAGE Ateliers artistiques jeune public (8-16 ans) Caserne Mellinet/La Générale Nantes 17 juillet 2026
- Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes 17 juillet 2026
- Cachettes et Ratacoins Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 17 juillet 2026
- Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 17 juillet 2026