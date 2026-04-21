Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte kayak de mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Découverte kayak de mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët mercredi 19 août 2026.

Lieu : Place de l'Océan

Adresse : Base nautique du Pouldu

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Découverte kayak de mer

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Après un petit briefing par le guide, vous partirez apprendre les manœuvres de base dans la baie des grands sables, vous partirez ensuite pour une petite balade à la découverte des criques du Pouldu.
A partir de 4 personnes et jusqu’à 10 personnes sur réservation.   .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 24 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte kayak de mer Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)