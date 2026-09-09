Découverte libre de l’église Sainte-Barbe, exposition et concert, Eglise Sainte-Barbe, Wittenheim

Informations pratiques

Découverte libre de l’église Sainte-Barbe, exposition et concert 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Barbe Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre : de 14h à 18h (hors circuit de visites groupées avec le Terril et le Mémorial)

▪ Tartes flambées dès 18h

▪ Concert de chants polyphonie corse par le groupe “Voce di u sessant’ot” à 20h

▪ Exposition photos de Christophe Schmitt.

Dimanche 20 septembre : de 14h à 18h (hors circuit de visites groupées avec le Terril et le Mémorial)

▪ Tartes flambées dès 11h et en continu sur la journée

▪ Concert par les “accordéonistes du Quadelbach” à 17h

▪ Exposition photos de Christophe Schmitt.

Eglise Sainte-Barbe 18 rue Bruat 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin Grand Est 03 89 52 85 10 https://wittenheim.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.47.77.26.99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.87.71.10.07 »}] L’église est construite de 1928 à 1931 par Georges Debus, architecte de la Société des Mines domaniales de potasse d’Alsace, propriétaire de la cité minière Sainte-Barbe, élevée à la même époque. L’architecture en brique rouge de l’église est une réminiscence des sanctuaires médiévaux d’Alsace et des basiliques paléochrétiennes. Les peintures sont l’œuvre de Georges Desvallières, fondateur en 1919 (avec Maurice Denis) des Ateliers d’Art Sacré.

Samedi 19 septembre : de 14h à 18h (hors circuit de visites groupées avec le Terril et le Mémorial)

© Ville de Wittenheim