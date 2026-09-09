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Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues, Atelier de facteur d’orgues, Wittenheim

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de facteur d'orgues · Wittenheim

Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues, Atelier de facteur d’orgues, Wittenheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de facteur d'orgues
Adresse
25 rue d'ensisheim 68270 Wittenheim
Ville
68270 Wittenheim
Département
Haut-Rhin

Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues 19 et 20 septembre Atelier de facteur d’orgues Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– Visites guidées commentées par le facteur d’orgues, Michel Gaillard avec présentation des différentes facettes du métier ;
▪ Exposition photos réalisées par le club “Pose Longue” ;
▪ Présentation du fonctionnement d’un orgue sur mannequin ;
▪ Présentation de l’orgue de Chantrans ;
▪ Petites pièces musicales ;
▪ Durée de la visite : 1h.

Atelier de facteur d’orgues 25 rue d’ensisheim 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin Grand Est 06 12 83 89 74 http://https//wittenheilm.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06-12-83-89-74 »}, {« type »: « email », « value »: « bruno.helle@sfr.fr »}]
– Visites guidées commentées par le facteur d’orgues, Michel Gaillard avec présentation des différentes facettes du métier ;

© Bruno Helle

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