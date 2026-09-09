Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues, Atelier de facteur d’orgues, Wittenheim
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de facteur d'orgues · Wittenheim
Informations pratiques
Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues 19 et 20 septembre Atelier de facteur d’orgues Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
– Visites guidées commentées par le facteur d’orgues, Michel Gaillard avec présentation des différentes facettes du métier ;
▪ Exposition photos réalisées par le club “Pose Longue” ;
▪ Présentation du fonctionnement d’un orgue sur mannequin ;
▪ Présentation de l’orgue de Chantrans ;
▪ Petites pièces musicales ;
▪ Durée de la visite : 1h.
Atelier de facteur d’orgues 25 rue d’ensisheim 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin Grand Est 06 12 83 89 74 http://https//wittenheilm.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06-12-83-89-74 »}, {« type »: « email », « value »: « bruno.helle@sfr.fr »}]
– Visites guidées commentées par le facteur d’orgues, Michel Gaillard avec présentation des différentes facettes du métier ;
© Bruno Helle
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