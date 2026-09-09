Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues, Atelier de facteur d’orgues, Wittenheim

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier de facteur d’orgues 19 et 20 septembre Atelier de facteur d’orgues Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– Visites guidées commentées par le facteur d’orgues, Michel Gaillard avec présentation des différentes facettes du métier ;

▪ Exposition photos réalisées par le club “Pose Longue” ;

▪ Présentation du fonctionnement d’un orgue sur mannequin ;

▪ Présentation de l’orgue de Chantrans ;

▪ Petites pièces musicales ;

▪ Durée de la visite : 1h.

Atelier de facteur d’orgues 25 rue d’ensisheim 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin Grand Est 06 12 83 89 74 http://https//wittenheilm.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06-12-83-89-74 »}, {« type »: « email », « value »: « bruno.helle@sfr.fr »}]

– Visites guidées commentées par le facteur d’orgues, Michel Gaillard avec présentation des différentes facettes du métier ;

© Bruno Helle