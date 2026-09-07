Découverte libre du musée de la Baïonnette, Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville

Informations pratiques

Découverte libre du musée de la Baïonnette 18 – 20 septembre Musée la Baïonnette Meurthe-et-Moselle

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le Musée La Baïonnette, un musée privé consacré principalement aux Première et Seconde Guerres mondiales.

À travers une collection riche et variée d’objets, uniformes, documents, photos et souvenirs, plongez au cœur de l’Histoire et découvrez également la mémoire du village détruit de Regniéville.

Visite libre ou guidée selon les disponibilités du propriétaire. Entrée gratuite, dons bienvenus.

Musée la Baïonnette 3 route de Limey 54470 Thiaucourt-Regnieville Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 08 47 17 35 http://museelabaionnette.wordpress.com [{« type »: « phone », « value »: « 0608471735 »}]

Découvrez le Musée La Baïonnette, un musée privé consacré principalement aux Première et Seconde Guerres mondiales.

©Coralie Thouvenin