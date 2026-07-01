Découverte libre d’une église et de son orgue, Eglise Sainte-Barbe, Uckange

Informations pratiques

Découverte libre d’une église et de son orgue Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Sainte-Barbe Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et découverte d’une exposition de photo. Accès possible à la tribune de l’orgue.

Eglise Sainte-Barbe 11 place de l’église 57270 Uckange Uckange 57270 Moselle Grand Est 0662475310 Eglise, orgue de 1891, grotte à notre Dame de Lourdes, exposition photos Parking à proximité, entrée pour PMR

Eglise ouverte avec exposition de photo, ouverture de la tribune de l’orgue

©Denis BRAGANTE