Murder Party Sang pour cent Uckange

Uckange

Murder Party Sang pour cent

1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Tous les 666 ans, un rituel secret doit être mené par les différents chefs de la confrérie de l’Ordre Mondial des Vampires, afin de garantir leur immortalité. Les préparatifs se déroulent dans l’ombre, dans ce lieu caché des humains. Mais au milieu de toute cette organisation, un meurtre est commis, troublant l’entente déjà fragile entre les confréries… Une expédition secrète est organisée pour résoudre ce mystère et calmer les tensions, afin de maintenir la paix mondiale.

Etes-vous prêts pour des sang-sations fortes ? Arriverez-vous à sang-tir le danger ? Et à enquêter sang peur et sans être trop sang-sible ?

Animation en extérieur, à partir de 12ans.

Départ toutes les 10 minutes, de 18h30 à 21h10. Environ 1h30 sur place.

Réservation obligatoire urlr.me/s7zfBC

Buvette et petite restauration.

En partenariat avec Les Tables de L’Imaginaire.Adultes

15 .

1 rue du Jardin des Traces Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 57 37 37 contact@hf-u4.com

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English :

Every 666 years, the leaders of the World Order of Vampires perform a secret ritual to guarantee their immortality. Preparations take place in the shadows, in a place hidden from humans. But in the midst of all this organization, a murder is committed, disturbing the already fragile entente between the brotherhoods… A secret expedition is organized to solve the mystery and ease tensions, in order to maintain world peace.

Are you ready for some blood-letting? Will you be able to draw out the danger? And investigate without fear or too much sang-sible?

Outdoor animation, ages 12 and up.

Departures every 10 minutes, from 6.30pm to 9.10pm. Approx. 1h30 on site.

Reservations required: urlr.me/s7zfBC

Refreshments and snacks.

In partnership with Les Tables de L’Imaginaire.

L’événement Murder Party Sang pour cent Uckange a été mis à jour le 2026-04-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME