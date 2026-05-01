SOIRÉE CONCERTS Salle le Diapason Uckange

Uckange

SOIRÉE CONCERTS

Salle le Diapason 2 Rue du Stade Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La ville d’Uckange vous invite à une soirée musicale conviviale réunissant la Chorale Just Brass en première partie puis l’Orchestre d’Harmonie Sainte Cécile sous la direction de Gérard Killis. Un moment placé sous le signe de la musique et du partage, avec buvette et petite restauration sur place.Tout public

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Salle le Diapason 2 Rue du Stade Uckange 57270 Moselle Grand Est festivites@uckange.fr

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English :

The town of Uckange invites you to a convivial musical evening featuring the Just Brass Choir as opening act, followed by the Orchestre d?Harmonie Sainte Cécile conducted by Gérard Killis. An evening of music and sharing, with refreshments and snacks available on site.

L’événement SOIRÉE CONCERTS Uckange a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME