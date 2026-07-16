Découverte libre et gratuite du Musée historique et industriel – Musée du fer, Musée du fer, Reichshoffen

Informations pratiques

Découverte libre et gratuite du Musée historique et industriel – Musée du fer Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée du fer Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du Musée et de son exposition temporaire : « L’habitat industriel au Pays de Niederbronn, de la maison ouvrière au château patronal ».

Musée du fer 9 Rue Jeanne d’Arc, 67110 Reichshoffen, France Reichshoffen 67110 Reichshoffen Bas-Rhin Grand Est +33388803449 https://www.reichshoffen.fr/Le-Musee-Historique-et-Industriel.html La métallurgie dans les Vosges du Nord s’est développée à partir du XVIIe siècle en raison de la présence combinée de minerai de fer, de castine utilisée comme fondant dans les hauts-fourneaux, de forêts pour l’alimentation en charbon de bois et de rivières pour la force motrice.

Trois siècles de l’histoire des De Dietrich, maîtres de forges, de la fabrication du wagon trappe à celle des automotrices du TGV. Les poêles en fonte richement ornés produits par De Dietrich sont également à découvrir. En plus du thème central portant sur le fer, le musée évoque les grands moments de la cité au travers d’objets en provenance de fouilles archéologiques, de documents, de sceaux, de maquettes des deux châteaux. Gare de Reichshoffen à 5 mn à pied. Parking devant le musée ou place de Woerth

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 septembre 2026, entrée gratuite du Musée et de son exposition temporaire: L’habitat industriel au Pays de Niederbronn, de la maison…

©museedufer